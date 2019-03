El gran engaño de Katy Perry en Twitter

No es la reina de esta red social

Katy Perry ya no ostenta el título de la persona con más seguidores en Twitter. La artista, que posee 99.3 millones de seguidores, supera a su enemiga Taylor Swift en esta red social. Sin embargo, parece que la cantante no tiene tantos seguidores como parece o nos hacía creer, según ha hecho público Twitter Audit que ha dado a conocer el número real de seguidores de la intérprete de 'Chained to the Rhythm'.