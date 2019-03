La gran cantidad de dinero que Mariah Carey es capaz de gastarse en un solo día podría haber sido el motivo de su ruptura con James Packer

Pasar un día con Mariah Carey tiene que ser algo alucinante, no solo por la fuerte personalidad que tiene la cantante, sino por lo que le gusta el lujo y porque no tiene tapujos para gastar dinero. La diva podría haberse gastado hasta 19.000 dólares en tratamientos de belleza, para una única aparición, según informa el TMZ.

Fuentes cercanas a Carey y a su exprometido, James Packer, han informado que el millonario australiano no estaba de acuerdo en la forma en la que Mariah utilizaba el dinero -pues consideraba que lo derrochaba- y por eso decidió romper con su compromiso.

Ha sido a través de E! Entertainment Television, que emite su reality show 'Mariah's World', cuando hemos podido comprobar la cantidad de dinero exacta que se ha gastado la eterna intérprete de 'All I Want For Christmas Is You'. Con una fortuna de más de 500 millones de dólares, ¿qué capricho no se habrá dado la cantante?

Unos 250.000 dólares era la cifra media que se gastaba en el alquiler de una residencia para sus vacaciones, ha pagado 35.000 dólares por una sola noche en el Nobu Villa, del Caesar's Palace, o 6.000 dólares para un viaje de ida en un jet privado de Las Vegas a Los Ángeles.