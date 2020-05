Hace un año Gisela recibía un duro golpe en la vida: su padre fallecía tras una larga enfermedad. Un momento muy complicado para la cantante donde estuvo muy arropada por el cariño de sus compañeros de 'Operación Triunfo'.

Este 25 de mayo se cumple el primer aniversario de la muerte del padre de Gisela y la cantante le ha querido rendir su particular homenaje compartiendo con todos sus seguidores un emotivo mensaje, donde una vez más, Gisela nos emociona con su naturalidad y dulzura.

"Papá... Hoy hace un año que te fuiste... sin lugar a dudas a un sitio mejor... no ha habido día que no haya pensado en ti... esta no es tu mejor foto, pero es de las más recientes, está en un rinconcito bonito de mi habitación... cuando estabas en este mundo a tu manera y como pudiste siempre estuviste... pero desde que te fuiste has estado mucho más, te he sentido más cerca que nunca, en cada momento, cuidándonos y guiándonos... no me cabe la menor duda... siempre en mi corazón en mi mente y corriendo por mis venas... gracias por todo papá...", escribe Gisela junto a este emotivo post que te mostramos en el vídeo.

Un día un poco difícil para Gisela donde también ha contado con el apoyo de algunos de sus compañeros de OT como Chenoa, Rosa López, Verónica Romero, Poty…

