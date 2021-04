Gisela cambia de look regresando a la imagen con la que la conocimos

Si este jueves era la actriz Clara Lago la que sorprendía ante las cámaras con un nuevo e impactante cambio de imagen, un look que nos recuerda mucho al de Rocío Carrasco, la hija de Rocío Jurado; ahora es el turno de Gisela…

Tras una etapa complicada por la muerte de su amigo y compañero de 'Operación Triunfo', Álex Casademunt, en un trágico accidente de tráfico a los 39 años en Mataró (Barcelona), parece que Gisela, y el resto de sus compañeros de academia, vuelve a recuperar la normalidad de sus vidas.

Hace días veíamos como Gisela, Chenoa y Natalia Rodríguez se reunían y así lo compartían en redes sociales. Unas imágenes donde vimos a las tres felices de nuevo, incluso protagonizaron juntas divertidos TikToks…

Y ahora, Gisela ha querido compartir con sus seguidores el nuevo cambio de look con el que se ha atrevido, una nueva imagen que nos recuerda mucho a más a cuando la cantante alcanzó la fama en el famoso programa de televisión.

"NEW look! Más antes que nunca!! O no?? Gracias a todo el equipo de @albertocerdan_ac por el increíble trabajo... de verdad que estoy alucinada del color tan increíblemente bonito que habéis conseguido! Mil millones de matices!!", escribe Gisela junto a este vídeo que ha compartido desde la peluquería.

Un nuevo look donde vemos a la cantante mucho más rubia y atreviéndose con un flequillo recto.

Una nueva imagen que ha generado un sinfín de comentarios entre sus seguidores: "Pelazo", "Wooow", "Preciosa", "Guapísima"...

Durante estos meses, la cantante se ha convertido en todo un ejemplo en la lucha contra el coronavirus. Y es que Gisela ha querido participar en un ensayo clínico probando una de las vacunas contra el covid.

"NO!! TODAVÍA NO ESTOY VACUNADA!! Pero sí estoy dentro de un ensayo clínico para probar una de las vacunas que nos pueden llegar a poner!! No sé si me habrán inyectado la vacuna o solo placebo, habrá que esperar... pero lo que sí tengo claro es que tenemos que colaborar en todo lo que podamos para que esto pase pronto!!! Y esta es una de las maneras!! Así que ni corta ni perezosa me he lanzado!! Pero sé que estoy en buenas manos... gracias @fercereto y a todo tu equipo por la profesionalidad y confianza...!! Por cierto mis caras son un poema!!!", escribía junto a esta galería de imágenes que publicó del momento en el que le vacunaron.

