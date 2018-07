Gigi Hadid y Zayn Malik siguen juntos según revela el padre de la modelo

ADEMÁS CANTA EN SNAPCHAT EL TEMA DEL CANTANTE 'Pillow Talk'

Gigi Hadid y Zayn Malik no han roto. La modelo publicó un vídeo donde canta una parte de la canción de su chico, 'Pillow Talk', donde dice "me encanta despertar a tu lado". De esta forma, Hadid zanja los rumores de ruptura. Además, el padre de la amiga de Kendall Jenner, Mohamed Hadid, afirma que su hija no le ha dicho que haya roto con Malik y asegura que el cantante es "muy buen chico".