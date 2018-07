Gigi Hadid y Zayn Malik rompen su relación

SIETE MESES DE AMOR INTENSO

Mientras digeríamos la ruptura entre Taylor Swift y Calvin Harris, otro noviazgo VIP ha roto su relación Zayn Malik. No damos crédito a la noticia pero parece ser que la relación no iba del todo bien y ha sido el portal E! News quine ha confirmado que la modelo y el cantante ya no están juntos. Aunque se desconocen todavía las razones, parece ser que la pareja había roto varias veces con anterioridad.