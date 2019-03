Gigi Hadid y Zayn Malik se intercambia la ropa para su primera portada de Vogue

Gigi Hadid y Zayn Malik toman el relevo de Kim Kardashian y Kanye West, la modelo y el cantante han protagonizado su primera portada de Vogue juntos.

Hace tiempo Gigi Hadid y Zayn Malik protagonizaron un sensual shooting para el magazine, ahora, tras su reconciliación, Gigi y Zayn vuelven pero esta vez en portada.

"Siempre será un honor estar en la portada de Vogue, pero en este momento me siento más agradecimiento y orgullo por estar a lado de Zayn. Inez (van Lamsweerde) y Vinoodh (Matadin) siempre nos sentimos muy honrador al estar frente a su lente, estamos más que agradecidos. También gracias a Anna (Wintour)... y a todos quienes hicieron realidad esto para nosotros. Es un sueño", escribe Gigi en su cuenta de Instagram.

Un reportaje muy especial en el que la top y el excomponente de One Direction se intercambian la ropa, al igual que hacen en su día a día, así lo cuentan: "Todo el tiempo asalto tu armario, ¿no?" reconoce Hadid, a lo que el cantante responde "Sí, yo igual. ¿Cuál era esa camiseta que te presté el otro día?". "¿La Anna Sui?", pregunta la modelo. "Sí. Me gusta esa camiseta aunque me quede apretada. No me importa que haya sido hecho para una chica", reconoce Zayn.