Gigi Hadid tiene miedo de que la gira de Zayn Malik acabe con su relación

La modelo sabe que en la gira va a estar rodeado de chicas guapas

Gigi Hadid, una de las modelos más atractivas del mundo, teme que su novio, el cantante Zayn Malik la sustituya por otra durante su primera gira en solitario. Aunque la mayoría no entenderían como el excomponente de One Direction pueda tener ojos para otra que no fuese Gigi, el ángel de Victoria's Secret sabe los peligros que tiene una gira internacional y más de un chico tan deseado él. ¡Te entendemos!