Gigi Hadid publica unos tuits en los que defiende su relación con Zayn Malik

La relación entre Gigi Hadid y Zayn Malik es más que evidente. Después de verles juntos saliendo de la fiesta de los AMA’s, en el hotel West Hollywood de Nueva York y en otras ocasiones… Ya se puede decir, de manera oficial, que son pareja.



Además, todos sus seguidores y los paparazzis quieren saber cómo les va a estos tortolitos. Por fin se ha conseguido la instantánea más esperada por los paparazzis. Gigi y Zayn han sigo inmortalizados dándose la mano. Una fotografía que ha causado tal sensación que la modelo ha publicado varios tuits. Unas palabras que después borró.



En los tuits publicados por Gigi, se podía leer que ojalá pudiera sentarse al lado de cada uno de ellos para contarle las cosas. Algo imposible para ella. También decía que no había necesidad de juzgar situaciones ajenas porque un fan criticó la situación. Además añadía, que el único camino a la felicidad es vivir como si no estuviésemos vigilados por un microscopio.

La relación entre Gigi y Zayn es muy reciente y no debemos olvidar que la modelo salía hace un mes con Joe Jonas, ex Jonas Brothers. A la gente le cuesta aceptar este cambio tan rápido y no preguntarse cómo le habrán sentado estas imágenes a su ex.



Seguiremos muy de cerca este nuevo amor porque la relación avanza y sube como la espuma.