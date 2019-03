Gigi Hadid felicita a Zayn Malik tras el escenario por su premio a Mejor Artista Revelación en los AMAs 2016

EL CANTANTE NO LA NOMBRÓ DURANTE SU DISCURSO

Zayn Malik se alzó con el premio a Mejor Artista Revelación durante la gala de los American Music Awards 2016. El ex componente de One Direction agradeció a sus padres y a su familia el haberles apoyado constantemente, pero en su discurso no tuvo palabras para su novia, Gigi Hadid, quien no dudó en lanzarse a abrazarlo y darle un beso en cuanto abandonó el escenario.