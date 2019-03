Gigi Hadid comparte una tierna foto de Zayn Malik en Instagram

Aunque Gigi Hadid es una de las modelos del momento y Zayn Malik no le puede ir mejor con su single 'Pillowtalk', a la pareja le gusta disfrutar de las mismas cosas que el resto de los mortales. ¡Los jóvenes comparten una siesta para celebrar San Valentín! ¡Qué adorables!

El ex componente de One Direction está centrado en su carrera musical pero esto no le impide diedicarle tiempo a su chica. La pareja está encantada con su incipiente relación, y no dudan en compartirlo con sus seguidores cada vez que tienen ocasión. ¡Viva el amor!

En la imagen podemos ver como un Zayn profundamente dormido apoya su cabeza en el regazo de su novia. Gigi le sobran las palabras para mostrar sus sentimientos por el cantante, y con un simple corazón, ésta mostraba su amor por Malik a sus seguidores. ¡Qué tiernos!

Para completar el momento de felicidad, la pareja decidió hacer partícipe a su mascota, un adorable gato que parecía encantado de que Hadid lo sustubiese. Como una pareja más, la modelo y el cantante viven su relación con total normalidad y así hace partícipe a todos sus fans.