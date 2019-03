Gigi Hadid y Cody Simpson coinciden en la alfombra roja de los Much Music Video Awards

LA EXPAREJA NO LLEGÓ A VERSE

Gigi Hadid y su exnovio Cody Simpson han posado bajo la misma alfombra en Toronto. La modelo y el cantante acudieron a los 'Much Music Video Awards', pero no llegaron a verse. Menos mal porque una fuente reveló a la revista OK! que el cantante no está llevando nada bien el romance de Gigi con Joe Jonas. Y es que la modelo y Cody cortaron hace apenas dos meses.