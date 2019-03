El gesto de Selena Gomez con The Weeknd que nos ha despistado

TRAS SU CITA CON JUSTIN BIEBER

Selena Gomez ha enloquecido a sus fans cuando le ha dado like a una instantánea que ha compartido su ex The Weeknd en Instagram. A pesar de que la cantante ha vuelto a darse una nueva oportunidad con Justin Bieber, el amor de su vida, parece que sigue los pasos de The Weeknd a través de las redes después de haber roto.