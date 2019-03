El gesto de Harry Styles con las mujeres

Harry Styles ha vuelto a tener un bonito gesto de una forma muy inesperada tras ser fotografiado con un outfit que llamó mucho la atención. El artista llevaba una camiseta con un mensaje que decía lo siguiente: "Las mujeres son más inteligentes".

Una prenda cuyo precio son 100 libras, un poco cara sí, pero es que parte de las ganancias van destinadas a la asociación 'Planned Parenthood', dedicada a concienciar a la gente sobre temas tan importantes como es la educación sexual.

Ha sido toda una sorpresa saber que detrás de una simple camiseta hay un gesto tan bonito por parte de Styles, aunque no es la primera vez que vemos al ex integrante de One Direction luchar por una causa de forma pública.