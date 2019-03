Gerardo Bauzá estalla contra Paulina Rubio porque no le deja ver a su hijo

Para polémicas, Paulina Rubio se lleva el premio gordo. La cantante mexicana ha sido acusada por parte de su expareja Gerardo Bauzá, quien ha estallado contra ella en las redes sociales porque lleva meses sin ver ni saber nada de su hijo en común, Eros.

El padre, desesperado, le ha escrito una carta a su pequeño a través de su cuenta personal de Instagram en la que ha hecho pública la situación que está atravesando: "Eros, llevo más de 4 meses suave y sutilmente esperando saber de ti, pues tu mamá está desaparecida, como si yo, tu padre, hubiera muerto. Eso por el momento no lo sabes tú, pero tu mamá sí lo sabe".

Unas palabras cargadas de auténtica dinamita que no han hecho más que revelar que esta no sería la primera vez vez que la artista habría actuado de esta forma: "Haciendo las cosas pacíficamente no ha funcionado nada, para variar, pues no es la primera vez que tu mamá lo hace".

Y ha agregado que se ha enterado "por los medios" de que se encuentra en España. El propio Gerardo ha indicado desconocer las razones que han llevado a Rubio a alejarlo del menor.