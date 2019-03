George Bieber, abuelo de Justin Bieber, acusa a su nieto de no ayudarle a salir de la miseria

VIVE EN UNA CASA EN CONDICIONES PRECARIAS Y PADECE UNA ENFERMEDAD

Al parecer, Justin Bieber no es muy buen nieto. El abuelo del cantante, George Bieber, ha confesado al diario británico 'The Sun' que vive al borde la miseria y que su nieto, uno de los jóvenes más ricos del mundo, se despreocupa de la situación y no está dispuesto a ayudarles. ¿Verdad o mentira?