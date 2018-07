Los Gemeliers podrían estar de bajón según sus fans

Los Gemeliers han saboreado las mieles del éxito siendo muy pequeños. Ya apuntaban maneras desde los cuatros años pero fue en la adolescencia cuando conocieron el fenómeno fan. Ahora a sus 17 parace que Dani y Jesús están atrevesando su peor momento debido a las críticas que reciben con cada paso que dan, o al menos eso es lo que piensan sus fans.

Sus fans no han dudado en mostrarle todo su apoyo y han conseguido que el hashtag #SiempreconvosotrosDanisú se convierta en tendencia mundial. Aunque ellos no se han mencionado al respecto, Jesús ha publicado una foto en Instagram con el siguiente mensaje que podría confirmar las sospechas de sus seguidores: "¿Piensas que puedes ganarnos? Estoy seguro que no podrás con mis armas. Asegúrate de mantenerte en tu sitio y yo no acabaré con ello". ¿A quién se referirá el arista?

Miles de comentarios han inundado las redes para que los Gemeliers se sientan arropados e intenten no hacer caso a los críticas. Pero en plena adolescencia es díficil encajar los comentarios negativos.