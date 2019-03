Los Gemeliers estuvieron en la fiesta sorpresa del 18 cumpleaños de Abraham Mateo

Abraham Mateo y los Gemeliers han demostrado su consolidada amistad en las redes sociales. Dani y Jesús -los gemelos- acudieron a la fiesta sorpresa que le preparó Sony Music a Abraham por su 18 cumpleaños.

En el vídeo que ha publicado en Instagram una fan de los intérpretes de 'No hay nadie como tú', podemos verlos sorprendiendo y abrazando a Mateo, quien no se esperaba para nada semejante fiesta sorpresa con motivo de su cumpleaños y de todos los éxitos que ha cosechado a lo largo de todos estos años.

"¡GRACIAS A TOD@S POR LOS MENSAJES Y LAS FELICITACIONES! Me habéis hecho pasar un cumpleaños imborrable", escribía en sus redes sociales el intérprete de 'Are You Ready?' junto a una imagen en blanco y negro, sacando la lengua y frente a una tarta con las velas.

La instantánea tiene más de 62.000 likes y 4.000 comentarios, y es que nuestro Abraham Mateo está hecho todo un celebrity.