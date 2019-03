Los Gemeliers celebran su 17 cumpleaños con una fiesta repleta de hijos de celebrities

¡Alerta! Los Gemeliers se van acercando a la mayoría de edad, pues el pasado 21 de febrero celebraron ya su 17 cumpleaños y, como no podía ser de otra manera, organizaron una elegante fiesta por todo lo alto a la que invitaron a multitud de amigos, tanto de su ámbito personal como conocidos en España entera.

Desde que Daniel y Jesús Oviedo consiguieron su tremenda fama gracias a su paso por un concurso musical, comenzaron a codearse con numerosos hijos de celebrities, los cuales estuvieron invitadísimos a su fiesta: los hijos de Pepe Barroso, dueño de la discográfica que representa a los gemelos; Alfonso Álvarez Cascos, hijo del exministro y Gema Ruiz; Zayra Gutiérrez, la hija de Guti y Arancha de Benito; e incluso Andrea Janeiro, la hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique.

De hecho, Andreíta, que no para de demostrar que es fan máxima de Justin Bieber y de los mismos Gemeliers a través de Twitter, no dudó en lanzar un mensaje de agradecimiento por la súper party de sus amigos: "Gracias por la fiesta de ayer! Fue increíble. Os quiero muchísimo. No cambiéis, sois adorables", escribió. Además, subió una oscura foto junto a Jesús "dándolo todo" cuando sonó la música de Bieber por los altavoces.

Y otro que no quiso faltar al cumpleaños de los cantantes fue Aless Gibaja, que también les grabó un vídeo deseándoles lo mejor en su día especial: "¡Hello! Súper happy birthday para Dani y para Jesús, mis súper gemelitos favoritos de la historia. Os deseo que tengáis un súper cumple porque sois los mejores bebés. Os super amo forever, Gemeliers", dice en el clip. Una felicitación que se une a las de los miles de fans de los teen idols, que tuvieron su correspondiente agradecimiento. ¡Felicidades!