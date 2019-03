Garson, una estrella con una personalidad arrolladora que lucha por ser el 'Número Uno'

¿Hay que hacer de Alaska? Pues a cantar Criticar por criticar. ¿Interpretar hasta el mismísimo Michael Jackson? Se atreve con Bad. Sweet Drems de Marilyn Manson, Born this way de Lady Gaga… Garson no tiene reparos en interpretar a los artistas más consagrados de la historia a nivel mundial. Y lo cierto es que arrasa con esa personalidad fuerte y atrevida que tiene.

Se ha propuesto ponerse el mundo por montera. Este alicantino de 23 años afirma que la clave de 'El Número Uno' es que todos los concursantes son muy diferentes y cada uno aporta su toque de arte y color. Pues esto es precisamente lo que a Garson no le falta. Porque las notas de color, pese a su estilismo gótico, las ponen sus ya característicos mechones. Cada gala, un tono distinto en el flequillo. ¡Y encantan!

Realmente no puede negar que su profesión hasta ahora era la de trabajar como maquillador profesional… Pero hoy por hoy, es ya todo un artistazo. El intérprete de Redemption reconoce que tiene una imagen controvertida y entiende el arte como transgresión.

Su personalidad extrovertida y sin reparos sobre el escenario ha hecho que sea comparado con ‘la creme de la creme’. Desde Alaska, Mónica Naranjo a artistas de peso internacionales como Nicki Minaj o Bill Kaulitz, de ‘Tokio Hotel’.

No hay quien lo pare y él lo tiene claro. Su objetivo es llegar a ser una de las estrellas de las que venden y venden entradas hasta llenar conciertos. ¡Directo a ser toda una estrella!