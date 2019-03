La fuerte caída de Taylor Swift que preocupó a sus fans

"Show must go on" debió pensar Taylor Swift cuando estaba en el suelo de su escenario en medio de uno de los conciertos de su gira 'Reputation'. La intérprete es una de las cantantes más alabadas por los críticos ya que sus shows son todo un espectáculo digno de ver. Y es que Taylor se ha volcado en hacer de sus conciertos algo muy especial en los que sorprende a sus seguidores con experiencias como llevar a su squad de amigas al escenario, regalar a sus fans una pasarela de las topmodels del momento en sus conciertos, compartiendo actuación con cantantes como Robbie Williams…

Y tan única que en el último concierto que ha dado la artista en el Metlife Stadium de New Jersey, la cantante ha regalado a sus fans una actuación con una caída de esas que podrían formar parte de los vídeos virales de Youtube.

En medio de la interpretación de uno de sus temas, Taylor se resbalaba cayendo de culo en el escenario y regalando a su público una de las anécdotas más impresionantes de su gira. Los seguidores de la cantante se quedaban con la boca abierta frente al poderío de la rubia, que lejos de quedarse en el suelo se levantaba con estilo y seguía cantando.

A Taylor nada la frena, ni Kim Kardashian ha podido con ella. Ella es toda una artista y un ejemplo de profesionalidad, y riéndose del incidente continuaba con el espectáculo de lo más animada.