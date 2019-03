El frío reencuentro de Taylor Swift y Harry Styles en los Premios NRJ Music

LA GALA MUSICAL SE CELEBRÓ EN CANNES

Aunque se decía que Taylor Swift y Harry Styles habían vuelto y que se tomarían unas mini vacaciones románticas en Cannes con motivo de los Premios NRJ Music, parece que la cosa no ha sido así. La pareja no se dejó ver junta ni acaramelada en ningún momento, es más, dicen los presentes que la tensión se palpaba en el ambiente. Sobre todo cuando la ‘novia de América’ entonó su último tema ‘We are never ever getting back together’, que fue cuando todas las miradas se posaron en el componente de One Direction.