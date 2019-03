Las fotos que jamás imaginaste ver de Harry Styles

Todo el mundo está hablando de Harry Styles pues por fin hemos podido ver el videoclip del primer sencillo de su disco en solitario que saldrá a la venta el próximo 12 de mayo.

Pero al estreno del vídeo de 'Sign of the Times' se une a algo no tan bueno y es que los paparazzis han pillado a Harry cometiendo un acto que le podría haber costado muy caro.

Y es que tal y como podemos ver en las imágenes que ha publicado el 'Daily Mail' el artista ha sido fotografiado conduciendo mientras estaba con el móvil en la mano. Una infracción que le podría haber supuesto una malta de 200 libras y seis puntos de penalización.