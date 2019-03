Las fotos de Liam Payne en un hotel con una chica que no es Cheryl Cole

A pesar de haberse convertido en padres hace poco tiempo, desde hace semanas se viene rumoreando que Liam Payne y Cheryl Cole podrían estar atravesando por una importante crisis.

Y ahora, unas instantáneas tomadas del cantante en un hotel durante su estancia en Miami, donde se encuentra trabajando en una colaboración junto a J Balvin, han hecho que estos rumores cobren aún más fuerza.

En las imágenes publicadas en exclusiva por The Sun, el cantante aparece en la terraza acompañado de una joven desconocida. Aunque que no cunda el pánico, no creemos que ella sea la nueva conquista de Liam porque según publica, la joven es una componente del equipo del artista.