Las fotos del desnudo que le arrebataron la victoria a Sergey Lazarev, el representante ruso de Eurovisión

PUBLICADAS POR LA PRENSA BRITÁNICA

En contra de todos los pronósticos, Sergey Lazarev, el representante ruso de Eurovisión, no consiguió llevar a la victoria a su país este año. Y es que aunque las impecables actuaciones de Ucrania y Australia le rebasara en el ranking, lo que no sabíamos era que la prensa británica fue la culpable de este inesperado tercer puesto: diarios como The Sun sacaron a la luz unas fotos subidas de tono en las que el cantante aparece completamente desnudo amenazando a una mujer encadenada con un serrucho. ¡Madre mía!