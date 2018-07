Las fotos definitivas de Harry Styles con el pelo corto

EL CANTANTE HA DONADO SU PELO A UNA BUENA CAUSA

Este fin de semana Harry Styles se cortaba la melena por una buena causa, el cantante ha donado el pelo que tanto le caracterizaba a la fundación Little Princess Trust, que fabrica pelucas para niños con cáncer. Y aunque desde un primer momento circularon imágenes de Styles con el pelo corto a través de las redes, estas no eran actuales, ahora los paparazzis han conseguido captar al cantante con su nuevo look.