La foto con la que Justin Bieber vuelve a Instagram

Justin Bieber está disfrutando ahora de un merecido descanso de su gira mundial, y además de tener tiempo para publicar fotos desde la cuenta de Instagram de su orgulloso padre, también ha decidido escaparse con una misteriosa chica que aún no se sabe quién es a un lugar, a juzgar por los looks de ambos antes de subir al avión, de clima frío.

Aunque Justin Bieber aseguró recientemente que no volvería a Instagram, red social que abandonó después de todas las críticas que recibió tras su ruptura con Selena Gomez, no ha podido resistir la tentación. El cantante canadiense no ha dejado de deslumbrar a los usuarios de la red social con sus selfies, pero no las sube desde su cuenta, que continúa cerrada. Ha decidido usar el perfil de su padre, Jeremy Bieber, para compartir algunas de sus mejores fotos. En la última que ha publicado presume de abdomen definido ante el espejo.

Pero además de hacerse selfies y compartirlas en Instagram, parece que no quiere dejar de viajar. El cantante ha sido fotografiado minutos antes de subir a su avión privado acompañado de una misteriosa chica que aún no han conseguido identificar. Ambos apostaron por un look cómodo pero abrigado, por lo que se presupone que el destino elegido para continuar con el descanso de Justin debe ser de clima frío.

Las imágenes publicadas por Daily Mail poco antes de despegar en Los Ángeles, muestran a ambos en sudadera, y a Bieber con varias capas para cubrir sus piernas del frío, lo que hizo que se pensase que el cantante vuelve a pasar un tiempo en Canadá.

Parece que Justin Bieber está sabiendo aprovechar su tiempo de descanso. El cantante no para de hacer cosas: juega partidos de hockey que casi acaban en pelea, disfruta de una sesión de deporte al aire libre en compañía de una buena amiga, pasea por las calles de Los Ángeles con su ex, la modelo Hailey Baldwin, y ahora se va de viaje con otra chica desconocida.