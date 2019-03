Una foto de Miley Cyrus desnuda podría estar circulando por Internet

Al parecer, hace unos días Miley Cyrus fue atracada y le quitaron el bolso. En él, aparte de dinero, tarjetas de crédito y demás, estaba su iPhone. Nada preocupante en un principio, pero si sabemos que el móvil además de mensajes y números de teléfono guardaba al menos una foto de la artista en paños menores, la cosa se pone más seria.

Además, según han publicado en varios medios de comunicación como Zap2it, el ladrón habría colgado la imagen de Miley Cyrus desnuda en internet. Lo que pasa es que la foto en cuestión no muestra la cara de la cantante, por lo que no hay forma de confirmar si es ella o no por lo menos hasta que sus representantes emitan un comunicado.

Sin embargo, la chica que aparece en la instantánea es muy parecida a la ex Hannah Montana. Tiene las mismas extensiones rubias y onduladas que Miley y luce exactamente los mismos brazaletes y la misma camisa que la artista lució en su visita a Madrid con motivo de los Premios MTV.

También han podido averiguar que la imagen se tomó en el prestigioso Hotel Palace de la capital de España, justamente donde Cyrus se hospedó durante su estancia. En la foto, se puede apreciar a una joven apoyada en el marco de la puerta de un baño, vistiendo tan sólo una camisa de cuadros abierta y posando mientras ella misma saca la foto mediante el reflejo del espejo.