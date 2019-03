La foto de Lady Gaga y todos los ex presidentes vivos de los Estados Unidos

Hace unos días en Texas se celebró el concierto 'Deep From the Heart: The One America Appeal' (Desde el corazón: un llamamiento a América). Un concierto benéfico cuyo objetivo era la recaudación de fondos para los afectados por la oleada de huracanes que ha azotado con fuerza algunas regiones de los Estados Unidos. El huracán Harvey fue el más duro de todos ellos, causando daños de magnitudes históricas en Texas, dejando sin hogar y sin trabajo a muchas familias.

Como no podía ser de otra manera, Lady Gaga fue invitada a actuar en el espectáculo, y siempre tan comprometida con la causa, no dudó en dedicarle unas palabras a los afectados. Además, la cantante quiso colaborar con una donación particular de un millón de dólares.

Los invitados de gala del evento fueron los ex presidentes vivos de los Estados Unidos, Jimmy Carter, Barack Obama, George Bush padre e hijo, y Bill Clinton, quienes aparcaron sus diferencias políticas por un bien común. Así lo quiso señalar la cantante en su cuenta de Instagram donde publicó la instantánea con los presidentes.

''Ha sido un honor ser invitada por estos cinco Presidentes para actuar y hablar en este evento histórico, donde hemos dejado de lado nuestras diferencias y pusimos por delante la humanidad para afrontar una catástrofe'', decía la cantante en sus redes sociales.

El gran ausente de la noche fue Donald Trump quien no asistió al evento.