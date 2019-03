La foto de Demi Lovato en sujetador, ¿montaje o realidad?

No es la primera vez que podemos ver a Demi Lovato circulando por la red ligerita de ropa. Pero esta vez, parece ser, que no es un posado de la ex estrella de Disney, sino un montaje realizado por alguien que quiere perjudicarla.

En la nueva instantánea publicada por 'Hollywood life', se ve a la actriz posando de manera muy sensual, en sujetador, al lado de un joven desconocido. No sería extraño si no fuera porque se duda de la autenticidad de la foto, ya que parece más un montaje que una nueva travesura de Lovato, debido a que su cabeza es más grande lo normal y que, en esta ocasión, no ha colgado la foto en Twitter como sí lo ha hecho otras veces.

Tras la polémica suscitada y los comentarios, no muy alagadores, que ha recibido, Demi ha decidido abandonar provisionalmente su página de Twitter como ha explicado en un 'tuit': "Descanso en Twitter. En realidad, es lo mejor. De todas maneras, ¿para qué tenerlo?. ¡Acabo de meterme en problemas! Haha. De todos modos ... BYE!".

De esta manera, la joven actriz se despide de la red social hasta que se resuelva lo que ha sido, aparentemente, una jugarreta de alguien que se aburría en su casa.