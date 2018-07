Por fin se publica la imagen del pelo que se cortó Harry Styles

Harry Styles rompió el corazón de sus fans cuando dio a conocer hace un mes que se había cortado el pelo. Aunque en un principio pensábamos que era para interpretar su papel en la película 'Dunkirk', el cantante lo ha donado a Little Princess Trust, una organización que hace pelucas para ayudar a niños con cáncer.

Estamos seguras que muchos seguidores estarían dispuestos a pagar una fortuna por tener un mechón de pelo de Styles, pero su melena está a buen recaudo y a punto de cumplir su objetivo benéfico. Así lo ha hecho saber Little Princess Trust a través de su cuenta de Instagram que ha compartido una imagen de muchas cajas con las donaciones empaquetadas, incluida la del artista, y dan las gracias al cantante por su participación.

Pero si su caritativo gesto ha hecho que sus fans se derritan aún más por él, la noticia de que ha firmado su primer contrato para comenzar una carrera en solitario no ha hecho tanta gracia ya que supone que One Direction pierda uno de sus componentes y aumente la posibilidad que no vuelvan a subirse juntos en un escenario.