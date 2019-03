Se filtra el certificado de nacimiento del hijo de Louis Tomlinson y Brian Jungwirth

Son constantes las noticias que está generando la paternidad de Louis Tomlinson. Los fans del cantante han podido saber a través de Harry Styles que Tomlinson es un auténtico padrazo, cuánto ha costado la cuna (casi 3000 dólares) o de qué color es el primer piano de Freddie (rojo).

El certificado de nacimiento Freddie no tendría ningún tipo de interés sino fuese porque a pesar de no tener ni un mes de vida, ya puede presumir de ser uno de los bebés más VIP dentro del papel cuché. ¡Qué tiemblen los hijos de nuestros famosos favoritos! Freddie viene dispuesto a arrebatarle el reinado a North West (hija de Kim Kardashian) o a Harper Beckham entre otros.

Louis Tomlinson intenta ser como cualquier padre primerizo. ¡Pero sus fans no le dejan! Cada palabra o foto que cuelga en las redes sociales se convierte en seguida en viral. A parte de los múltiples caprichos que el ex componente de One Direction está dispuesto dar a su hijo, parece que también quiere inculcarle la pasión por el fútbol y la selección inglesa. Tanto es así, que publicó en Twitter lo que tenía pensado hacer con su hijo recientemente. ¡Ver el fútbol! ¡Ni las famosas se libran de la afición por este deporte de los hombres!