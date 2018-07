Fifth Harmony sale de fiesta sin Camila Cabello

no celebró con el grupo el 4 de julio

Fifth Harmony no pasa por su mejor momento. Camila Cabello no celebró con el resto de sus compañeras el 4 de julio, Día de la Independencia, lo que muchos han considerado como una posible separación del grupo. Las cuatro integrantes disfrutaron de una noche de juerga mientras que la cubana siguió trabajando en un improvisado estudio de grabación, como ella misma publicó en su perfil de Snapchat.