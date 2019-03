Fifth Harmony cancela cuatro conciertos y desata los rumores de una posible ruptura cercana

La reciente cancelación de los últimos cuatro conciertos de Fifth Harmony en Estados Unidos ha puesto en tela de juicio la estabilidad de la banda. Han saltado todas las alarmas en las redes sociales y los fans están realmente preocupados por los rumores que apuntan que el final está cerca.

El hecho de que no se vayan a celebrar los últimos conciertos que tenían programados nos ha hecho pensar que algo no va bien entre las cinco chicas, quienes cada vez están más distanciadas y menos involucradas en el grupo musical.

Sin embargo, según informa HollywoodLife, las componentes de Fifth Harmony no tienen pensado separarse, por lo menos no lo harán a corto plazo. La razón por la que han cancelado sus conciertos podría estar relacionada con el hecho de que pasen demasiado tiempo juntas y necesitan alejarse durante un tiempo.

Las cinco jóvenes son conscientes de que juntas, profesionalmente hablando, están en un buen momento, por lo que aunque quieren hacer pequeños proyectos de forma individual, no tienen pensado acabar con la banda. Puede que pronto trabajen sobre su nuevo disco, aunque habrá que esperar para confirmarlo.