La fiesta se llevó a Amy y la fiesta la devuelve

En 2006 parecía que Amy Winehouse era la nueva promesa del soul. Vendió millones de copias de 'Back to Black', logró cinco premios Grammy con su segundo álbum -el primero, 'Frank', obtuvo un éxito moderado comparado con el sucesor- y se convirtió en la diva del momento.

Pero sus problemas con el alcohol, las operaciones de aumento de pecho, ingresos en rehabilitación, escarceos amorosos varios, una hospitalización que casi acaba con ella... todo eclipsó su carrera musical.

Aún no se sabe cuándo sacará nuevo disco, pero por lo menos tenemos una versión (en audio) de 'It's my party' ('Es mi fiesta'), que forma parte de un disco homenaje a Quincy Jones.

Además, la artista también ha entrado en el mundo de la moda. Entre 62 y 310 euros es el precio que cuesta hacerse con uno de los vestidos que Winehouse ha diseñado en colaboración con la firma Fred Perry.

17 propuestas muy del estilo Winehouse , entre las que predominan las faldas tubo, los escotes pronunciados, o los minivestidos, inspirados en los años 40 y 50. Para poder lucir las prendas, Amy exigió que se fabricara la talla 34.