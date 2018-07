Fernando Carrillo, de la telenovela 'Abigail', regresará a España como cantante

TRIUNFA EN UN REALITY ARGENTINO

A las celebrities les encanta probar diferentes áreas en el mundo del espectáculo, y si no que se lo digan a Fernando Carrillo. El protagonista de la que fuera la telenovela más popular en España en los 90, 'Abigail', actualmente es la estrella del nuevo reality argentino 'Bailando' y ahora ha anunciado que este verano regresará a España como cantante para presentar su primer single, 'Angels from the Sky'.