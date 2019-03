Fergie abandona los Black Eyed Peas

Fergie ha abandonado los Black Eyed Peas. Así lo ha confirmado su compañero de grupo Will.i.am: “Fergie es parte de la familia y siempre lo será. Está centrada en su álbum en solitario, algo que apoyamos absolutamente. Nosotros estamos en una nueva experiencia celebrando los 20 años de Black Eyed Peas en la música”.

Will.i.am ha querido explicarlo en una entrevista al medio musical ‘Ahlan!’ con motivo de su próxima actuación, ya que los Black Eyed Peas estarán en la previa a la final de la Champions League en Cardiff (Gales), que enfrentará al Real Madrid con la Juventus, así como en el concierto benéfico de Ariana Grande en Manchester, junto a otros artistas internacionales como Katy Perry, Miley Cyrus o Justin Bieber.

Parece ser que Fergie quiere centrarse ahora en su carrera en solitario. Algo que ya venía haciendo en los últimos años pero ahora con más ahínco, ya que ha decidido desvincularse totalmente de la banda con la que se dio a conocer a lo largo y ancho del mundo.

Según Will.i.am, no será Nicole Scherzinger quien reemplace a Fergie en el grupo, aunque sí estará implicada de lleno en el nuevo proyecto de la formación, pero no ha querido dar más detalles al respecto.