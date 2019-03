Los fenómenos musicales de los 90 vuelven con ganas de dar guerra

Los fenómemos musicales de los 90 han decidido resurigir de sus cenizas a todas costa y vienen con ganas de dar guerra. Este es el caso de los Backstreet Boys que fueron uno de los grupos que más revolucionaron a las chicas de la época. El quinteto ha vuelto a unirse después de ocho años y es que en 2005 Kevin Richardson abandonaba la banda. Pero el chico ha vuelto y el grupo ha decidido sacar disco nuevo con gira incluída. Así que las fans incondicionales ya pueden ir sacando del baúl de los recuerdos los discos y pósters de los chicos de la calle de atrás, ¡que vienen con las pilas cargadas!

También las Spice Girls se han plateado un nuevo objetivo, y ya sabemos que va a ser exitazo seguro, ¡ellas mismas fueron las creadoras del fenómeno ‘girl power’! Con su musical 'Viva Forever' viajaremos en el tiempo, recordaremos esos momentos en los que ensayábamos frente al espejo con el peine en la mano, imaginando que éramos la 'pija', la 'scary', la 'baby', la 'deportista' o la 'ginger'. O, o que es lo mismo, Victoria Beckham, Mel B, Emma Bunton, Mel C y Geri Halliwell.

Los 90 dieron para mucho, quien no recuerda bandas tan conocidas como los extravagantes Aqua y su Barbie Girl o al jovencísimo Justin Timberlake con su banda de los NSYNC. Take That con Robbie Williams a la cabeza, los hermanos Hanson, S Club 7 y su serie ‘Miami 7’ o a otros más recientes como los mexicanos RBD.

Los artistas del momento no se quedan atrás, todo lo contrario, la histeria de los fans sube decibelios si hablamos de bandas como los Jonas Brothers o One Direction. De los archiconocidos Jonas, ¿qué decir que no sepamos ya? Son mundialmente famosos y nos deleitan con sus instantáneas cada dos por tres en sus redes sociales. Los One Direction son la última adquisición del panorama musical, jóvenes, guapos y con mucho éxito. ¡Estos chicos lo tienen todo!