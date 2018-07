Los fans de 5 Seconds of Summer se revolucionan ante un posible suicido

Sabemos el poder de los fans y más de grupos como 5 Seconds of Summer. La banda australiana arrastra cada vez más y más seguidores por lo que no es de extrañar que haga falta muy poco para generar un trending topic.

Aunque en la mayoría de los casos, los chicos son los protagonistas de ese hashtag, esta vez ha sido una fan la que ha provocado la conmoción en el mundo 2.0.

Bajo la etiqueta #RIPAshley miles de fans han plagado las redes después de que esta seguidora anunciase que había renunciado a la vida. Esta usuaria es una gran conocida por todos, ya que publica con bastante continuidad cartas dirigidas a su ídolo de 5 Seconds of Summer, Luke Hemmings. Y es que como recoge el portal HollywoodLife.com, las cartas de Ashley conmueven a cualquiera: "Soy yo, Ashley, de nuevo. Si no lo has visto, he estado luchando para conocerte... Tengo muchas cosas en la cabeza ahora mismo y es todo por culpa de mi familia. Finalmente me he rendido. Sí, he renunciado a la vida, Luke. Sé que es duro, pero mis retos eran demasiado para mí. Eras la única razón por la que estaba viva, pero ya no".