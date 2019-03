Los fans de Niall Horan amenazan a Tulisa por subir fotos con el chico de One Direction

NO QUIEREN VER A LA CANTANTE NI DE CERCA

¡Qué protegido está Niall Horan por todos sus fans! A Tulisa no le ha salido muy bien haber coincidido con Niall en una fiesta de disfraces, y es que la cantante subió fotos en las que aparece con el miembro de One Direction, y eso no sentó nada bien a los 'directioners'. Tulisa comenzó a recibir multitud de amenazas y ataques, advirtiéndole de que deje a Niall en paz, y que se aleje de él. ¿Qué habrá hecho para que los 'directioners' le tengan tanta manía? ¡Qué mal rollito!