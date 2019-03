Los fans de Miley Cyrus le regalan un vídeo muy cariñoso por su 21 cumpleaños

Ya estamos acostumbrados a que Miley nos sorprenda, ya sea por fumarse un cigarro sospechoso o por bailar con posturas provocativas... esta vez cumple años. La cantante ha querido celebrar sus recién cumplidos 21 con una fiesta sadomasoquista a la que también estaba invitado su ex pareja, Liam, aunque aún no sabemos si asistió. Además, sus fans la han felicitado regalandole un elaborado vídeo a su ídola desde distintas partes del mundo.

La que un día fue chica Disney ya está acostumbrada a ser el centro de todas las miradas. Y es que no será por titulares... desde que cumplió los 20 no ha dejado de ser noticia. Desde sus éxitos musicales, a su sonada ruptura sentimental con Liam - quien dijo que había roto con la cantante por su nueva imagen de rebelde -, pasando por las polémicas en las que se ha visto envuelta como sus fotos en las redes sociales o sus actos en el escenario...

Pero no todo han sido buenos momentos en su celebración ya que el día antes de su cumpleaños, asaltaron su casa. Según recoge la revista US Magazine, la policía de Los Ángeles confirmó que su propiedad fue asaltada el viernes, aunque por fortuna Miley Cyrus no se encontraba en casa. Un incidente que ocurrió por la tarde y aunque no había señales de daños, aseguran que la cantante está muy molesta.

Parece ser que la artista no ha estrenado sus 21 años con muy bien pie...