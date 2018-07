Los fans de Louis Tomlinson quieren saber quién es el mejor amigo del cantante

El joven aparece en varias fotos con el artista en Instagram

El fenómeno fan de One Direction no tiene límites. Sus seguidores quieren conocer absolutamente todo de sus ídolos hasta tal punto que ahora están en busca y captura de uno de los mejores amigos. El chico en cuestión aparece en las redes sociales junto al cantante y aunque parezca increíble los onedirectioners todavía no saben quién es.