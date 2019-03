Las fans de Justin Bieber se rapan el pelo para apoyar el falso cáncer del cantante

La confusión empezó cuando un anónimo llamado 4chan escribió en Twitter, que según una fuente fiable, Justin Bieber padecía cáncer. Minutos después l@s fans apenados por su ídolo crearon incluso un hashtag específico: `baldForBierber´ (Calvos por Bieber).

Pero no se quedó ahí todo el movimiento que apoyaba a Justin, sino que no content@s con mandarle todo su cariño, besos y crear un tema en Twitter, los seguidor@s pensaron que por qué no se rapaban la cabeza, apoyándole así con esta terrible enfermedad.

Después de lanzar este rumor, 4chan, consiguió que fuera aún más creíble consiguiendo lanzar un twitt desde el perfil oficial del cantante. Pero la realidad es que ese mensaje nunca fue emitido desde ninguna cuenta de Justin, sino que este anónimo con muy mala sombra consiguió divulgarlo gracias a photoshop.

Cuando se desmintió este cruel bulo ya fue tarde. Más de un admirador se había rapado la cabeza para apoyarle. Un gesto precioso si hubiera sido verdad. Desde luego Justin puede estar muy contento y tranquilo porque sus seguidor@s han demostrado una vez más su lealtad y amor. ¡Habrá que tener cuidado para la próxima y no actuar por impulsos, chic@s!