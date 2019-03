Los fans de Juan Gabriel molestos por no poder velar los restos mortales de su ídolo

El Palacio de Bellas Artes acogerá el próximo 5 de septiembre a la multitud de admiradores de Juan Gabriel para despedirse de él. El secretario de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa, ha confirmado que allí se celebrará el homenaje al artista mexicano para calmar la inquietud de los seguidores del cantante que todavía no tienen la certeza de donde se encuentran los restos mortales de su ídolo.

Su exmujer, Laura Sala, y el compositor Eduardo Magallanes han sido señalados por los fans como culpables de no saber si podrán dar el último adiós a Juan Gabriel como se merece ya que no saben dónde se encuentra exactamente y de no poder cumplir así, la última voluntad del artista que deseaba que se le hiciera una despedida a los grande. Los fans reclaman saber si sus restos mortales ya han sido traslados de Los Ángeles, ciudad donde murió, a México ya que todavía no hay confirmación oficial.

Los líderes políticos de Juárez, Michoacán y Ciudad de México luchan por rentabilizar los homenajes a Juan Gabriel y todavía no se sabe cuándo serán las citas en las dos primeras para los actos en honor al artista que llevó a México por todos los rincones del mundo con su música. Lo que sí se puede confirmar es que Isabel Pantoja ha puesto en marcha el proceso legal necesario para poder viajar hasta la tierra de uno de sus grandes amigos para estar presente en el Palacio de Bellas Artes.