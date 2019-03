Una fan roba a su padre 5.000 doláres para comprar a Zayn Malik

Zayn Malik desata la locura hasta en los más pequeños. El cantante puede presumir de tener fans de todas las edades que están dispuestos a los que sea por él. Si hace unos días, la actriz Kate Hudson publicaba una foto en Instagram donde revelaba que One Direction no era lo mismo sin el novio de Gigi Hadid, ahora la divertida anécdota la protagoniza una niña.

¡La pequeña desplumó a su padre! Fue a la caja fuerte y decidió poner precio a Zayn Malik: ¡5.0000 doláres! La niña tenía la intención de hacerse con el cantante por dicha cantidad. Aunque no conocemos el nombre de su mayor fan, la tía de la protagonista decidió subir un vídeo a Twitter cuando se dio cuenta de lo que su sobrina tenía intención de hacer. ¡Menuda ocurrencia!

No se puede negar que para lo pequeña que es, la niña no tiene ni un pelo de tonta. Los padres para la próxima seguro que ponen a mejor recaudo sus ahorros. No sabemos si Zayn se habrá enterado pero sí es así, seguro que se ha echado unas risas.