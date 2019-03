Una fan le toca el 'paquete' a Harry Styles

DURANTE UN CONCIERTO BENÉFICO

Harry Styles ha sido acosado sexualmente por una fan después de acercarse al borde del escenario durante su concierto benéfico 'We Can Survive 2017' en Los Ángeles. Después de que la fan le haya tocado el 'paquete' al cantante de 'One Direction', su fandom no ha tardado en reaccionar en Twitter.