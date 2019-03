Un fan de Taylor Swift se sube al escenario en pleno concierto en el O2 Arena de Londres

Taylor Swift ha comenzado su nueva gira por todo lo alto. La cantante country eclipsó a todos los seguidores que acudieron al 02 Arena de Londres, donde colgó el cartel de "no hay localidades" e interpretó sus mejores éxitos.

La cantante estuvo arropadísima por un entregado público, pero también estuvo acompañada sobre el escenario, y no solo por su gran amigo Ed Sheeran, con quien compartió a dúo su exitosa canción 'Lego House', un fan de la cantautora estadounidense decidió subirse al escenario en mitad del concierto mientras Swift interpretaba su single 'We Are Never Ever Getting Back Together'. El joven consiguió su objetivo, entregarle una carta a su ídola, quien tras el altercado no borró de su rostro la sonrisa. Los agentes de seguridad del concierto enseguida actuaron y echaron al fan del escenario.

Por el momento, la artista volverá a actuar en Londres con su 'Red Tour' hasta cuatro veces más. ¿Volverán los fans a hacer de las suyas mientras Taylor derrocha su arte sobre el escenario?