Un fan de Taylor Swfit arrestado por llamarla ‘Satanás' y amenazarla de muerte

LA CANTANTE NO GANA PARA DISGUSTOS

Parece que últimamente los fans de las celebrities no dejan de ser noticia, y no precisamente por sus muestras de cariño. Si hace unos días conocíamos que un fan de Pink había sido arrestado por tuitear la palabra ‘bomba’, ahora un seguidor de Taylor Swift también ha sido detenido por llevar a un concierto de la cantante un cartel en el que se leía: “Taylor Swift es Satanás” y, no contento con ello, además la amenazó a través de las redes sociales.