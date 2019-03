Una fan de Selena Gomez se suicida víctima de bullying

Las redes sociales se despertaban hoy con la triste noticia del supuesto suicidio de una fan de Selena Gomez. Al parecer, la joven habría publicado en varias ocasiones mensajes en los que hablaba de la mala situación por la que estaba pasando y el bullying que sufría diariamente debido a sus gustos musicales.

“Lo siento, no aguanto más. Le dije a mi madrastra que dijera por un tweet lo que me pasa. No soporto ver cómo me meten en grupos y me insultan”, habría publicado Miriam hace tan sólo unas horas.

Un final muy trágico que ha conmocionado Twitter donde todo el mundo ha querido dar su apoyo a la familia de la víctima y condenar esta situación bajo el hashtag: #RIPMiriam.

Algunas de nuestras celebrities también se han hecho eco de esta noticia y han publicado algunas palabras en sus cuentas personales. Entre ellos destaca Dani Fernández, componente de Auryn, que animaba a denunciar este tipo de situaciones: “No sé si es verdad, pero aprovecho para decir que no consintáis que alguien se sienta inferior por algún gusto musical o hobbie. #RIPMiriam”