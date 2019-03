Un fan de Justin Bieber se suicida tras sufrir acoso escolar por ser un ‘Belieber’

Aunque Justin Bieber puede con todo, poco ha podido hacer por salvar la vida de Martín, uno de sus admiradores, quien se suicidaba víctima de acoso escolar. Twitter se ha hecho eco de la noticia y no deja de recibir mensajes en un día en el que los 'Belibers' deberían estar de celebración por el lanzamiento del nuevo single 'Boyfriend' y no envueltos en la tristeza por la pérdida de uno de los suyos.

Era un fanático de Justin Bieber y así se definía como: "el belieber boy más grande de todos los beliebers". Sin embargo, su fanatismo no ha hecho más que provocarle la muerte. Martín, de sólo 15 años, decidía quitarse la vida en el baño de su casa tras no poder soportar la presión provocada por los constantes insultos de sus compañeros de clase, quienes no respetaban el gusto del chico por el trabajo y las canciones del canadiense.

No es la primera vez que un seguidor de Bieber se quita la vida. Hace un año, en 2011, dos chicas chilenas se suicidaban por la obsesión que tenían hacia la figura del intérprete de 'Baby' porque no podían hacerse a la idea de no conocerle jamás.

Los 'Belibers' se encuentran muy conmocionados con la triste noticia y se han pronunciado en Twitter en el día en el que su ídolo lanza el primer single titulado 'Boyfriend', disponible en iTunes. Un adelanto de lo que será su nuevo disco 'Believe' y del todos sus fans están deseosos de tener en sus manos.